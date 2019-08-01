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Сегодня вузы Украины обнародуют окончательные списки зачисленных абитуриентов (видео)

13:19, 01 августа 2019
Общество
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Накануне был последний день, когда будущие студенты, поступившие на бюджет, должны были привезти в заведение свои документы. По данным Министерства образования, в этом году самыми популярными вузами стали - Киевский университет Шевченко, Львовский университет Франко и столичная политехника.

А самые востребованные специальности - это филология, право, менеджмент и ІТ-технологии.

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Теги: #абитуриенты#Минобразования Украины#вступительная кампания в Украине