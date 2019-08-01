Сегодня вузы Украины обнародуют окончательные списки зачисленных абитуриентов (видео)

Накануне был последний день, когда будущие студенты, поступившие на бюджет, должны были привезти в заведение свои документы.

Финиш вступительной кампании: уже сегодня, 1 августа, вузы опубликуют окончательные списки зачисленных абитуриентов. Об этом говорится в сюжете ТСН. Читайте такжеВузы сегодня обнародуют списки абитуриентов, поступивших на бюджет (видео) Накануне был последний день, когда будущие студенты, поступившие на бюджет, должны были привезти в заведение свои документы. По данным Министерства образования, в этом году самыми популярными вузами стали - Киевский университет Шевченко, Львовский университет Франко и столичная политехника. А самые востребованные специальности - это филология, право, менеджмент и ІТ-технологии.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter