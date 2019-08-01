Сегодня вузы Украины обнародуют окончательные списки зачисленных абитуриентов (видео)
13:19, 01 августа 2019Общество
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Накануне был последний день, когда будущие студенты, поступившие на бюджет, должны были привезти в заведение свои документы.
1 августа вузы обнародуют окончательные списки зачисленных абитуриентов
Финиш вступительной кампании: уже сегодня, 1 августа, вузы опубликуют окончательные списки зачисленных абитуриентов.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Накануне был последний день, когда будущие студенты, поступившие на бюджет, должны были привезти в заведение свои документы. По данным Министерства образования, в этом году самыми популярными вузами стали - Киевский университет Шевченко, Львовский университет Франко и столичная политехника.
А самые востребованные специальности - это филология, право, менеджмент и ІТ-технологии.
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