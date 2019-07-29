Под Офисом президента активисты призывают Зеленского навести порядок в строительной сфере столицы

Пикетчики требуют внести поправки в положения нормативных документов, регулирующих деятельность ГАСИ, люстрировать и полностью изменить ее руководящий состав.

Под Офисом президента Украины (ОПУ) активисты призывают главу государства Владимира Зеленского навести порядок в строительной сфере столицы.

Как передает корреспондент УНИАН, под зданием находятся несколько десятков активистов.

В руках пикетчики держат плакаты с надписями: "Я хочу дышать чистым воздухом!", "Нет! Свалке в городе", "Защитим курорт Пуща-Водица", "Нет! Преступной застройке столицы", "Защитим Совские пруды от застройки" и другие.

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Они отмечают, что такая "хаотическая застройка Киева не учитывает последствия для исторических памятников Киева и приведет к разрушению культурного наследия города".

Активисты требуют внести изменения в Генплан и соответствующие поправки в положения нормативных документов, регулирующих деятельность Государственной архитектурно-строительной инспекции, люстрировать и полностью заменить руководящий состав ГАСИ, а также установить персональную ответственность лиц, уполномоченных контролировать градостроительную и архитектурную отрасль в городе.

Участники акции просят президента Владимира Зеленского о поддержке и требуют взять под контроль этот вопрос и «навести порядок в строительной сфере города».

К участникам акции вышел главный консультант - инспектор Главного департамента региональной и кадровой политики ОПГ Юрий Володин. Ему активисты передали свои обращения к главе государства.

Во время акции одному из ее активных участников стало плохо, первую помощь до приезда «скорой» ему оказывают полицейские.

Как сообщал УНИАН, с 2010 года столица работает над принятием Генерального плана развития на период 2020-2025 гг. В частности, первая стадия разработки проекта Генерального плана развития. Киева и его пригородной зоны до 2025 года - Концепция стратегического развития столицы - была утверждена решением Киевсовета 16 сентября 2010 года.

Первый вариант проекта Генплана-2025, стоимость разработки которого обошлась городу в около 20 млн грн бюджетных средств, не получил согласования в Министерстве культуры. Поэтому власти столицы были вынуждены дорабатывать и просматривать документ.

16 мая 2019 года Киевский городской голова Виталий Кличко заявил, что проект нового Генерального плана развития Киева будет представлен на общественное обсуждение в июле этого года.

В настоящее время в столице действует Генеральный план развития города на период до 2020 года.