Западные области Украины засыпало снегом
14:35, 03 апреля 2015Общество
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В ночь на 3 апреля в западные области Украины пришел атмосферный фронт, в результате которого регион накрыла снежная буря.
Больше всего от непогоди пострадали районы Львовской области / Фото из соцсетей
Из-за мокрого снега и порывов ветра до 22 м/с 142 населенных пункта во Львовской области остались обесточенными полностью и 59 - частично, сообщает "Новое время".
Непогода усложнила движение транспорта на дорогах Львовской области.
По сообщению Гидрометцентра, 3-4 апреля в западных, южных и восточных областях порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.
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