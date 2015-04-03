Западные области Украины засыпало снегом

Из-за мокрого снега и порывов ветра до 22 м/с 142 населенных пункта во Львовской области остались обесточенными полностью и 59 - частично, сообщает "Новое время".

Непогода усложнила движение транспорта на дорогах Львовской области.

По сообщению Гидрометцентра, 3-4 апреля в западных, южных и восточных областях порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.