"Дам показания": начальник полиции Днепропетровщины прокомментировал задержание остановивших его авто "копов"

Накануне президент потребовал от министра внутренних дел немедленно уволить начальника полиции Днепропетровской области.

Начальник Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области Виталий Глуховеря заявил, что готов предоставить любую информацию для расследования инцидента с задержанием патрульных, которые остановили его автомобиль.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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«Я готов предоставить любую информацию для проведения объективного расследования этого инцидента», - отметил он.

«Когда это произошло лично выслушал стороны конфликта и был готов для принятия решения о привлечении к ответственности виновного. Однако меня заверили в разрешении конфликта. Сейчас предоставлю свидетельства и объяснения по этому делу следователям. Считаю делом чести разобраться в ситуации» - добавил Глуховеря.

Как сообщал УНИАН, следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований зарегистрировали уголовное производство по факту возможного превышения власти и служебных полномочий начальником ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.

По данным ГБР, 12 сентября 2018 года патрульные полицейские остановили автомобиль марки Range Rover, водитель которого нарушил правила дорожного движения; за рулем автомобиля находился водитель руководителя ГУ Нацполиции в Днепропетровской области. Во время общения с патрульными водитель, вероятно, позвонил своему руководителю - после звонка на место инцидента прибыли сотрудники спецподразделения «КОРД» и задержали патрульных полицейских.

27 июля Президент Владимир Зеленский потребовал от министра внутренних дел Арсена Авакова немедленно уволить Глуховерю.