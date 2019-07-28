Епифаний рассказал, сколько приходов Московского патриархата уже перешли к ПЦУ

Предстоятель ПЦУ выразил надежду, что после завершения всей «выборной эпопеи» прихожане активнее будут переходить в единую поместную украинскую церквь.

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ), митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что за полгода к ПЦУ перешли более полутысячи приходов Московского патриархата, сейчас же процесс немного приостановился.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам после крестного хода духовенства и верующих ПЦУ по случаю 1031-летия крещения Киевской Руси – Украины и молебна за Украину в Киеве.

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«Мы видим поддержку тому процессу, который происходит, и верим, что в дальнейшем все больше православных украинцев будут приобщаться к нашей признанной Православной церкви Украины», - заявил он.

В целом, по словам Епифания, в течение почти полугода к ПЦУ присоединилось более 500 приходов со стороны Московского патриархата. «Мы видим, что сейчас процесс немного приостановился, но все равно он происходит....Я верю, что в дальнейшем постепенно после завершения всей избирательной эпопеи люди успокоятся и будут и в дальнейшем принимать решения коллегиально на собрании, большинством голосов, о присоединении к нашей ПЦУ», - добавил митрополит.

Как сообщал УНИАН, предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний уверяет, что раскола в ПЦУ нет, а есть отдельное мнение одного человека – почетного патриарха Филарета.