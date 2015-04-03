Турция планирует направить в Крым наблюдательную миссию по правам человека

12:51, 03 апреля 2015
Общество
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Турция намерена послать неформальную миссию для наблюдения за нарушениями прав человека в аннексированном Россией украинском Крыму.

Чавушоглу завив про намір направити місію в Крим / www.cnnturk.com

Как заявил, находясь в Литве, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, это произойдет в ближайшее время, передает радио "Свобода".

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Он назвал неприемлемой ситуацию в анексованому Россией Крыма. Мевлют Чавушоглу заявил о притеснениях крымчан, особенно крымских татар.

Напомним, что оккупационная власть Крыма способствовала прекращению работы крымскотатарского телеканала ATR, который прекратил вещание 31 марта. Проблемы с работой имеют также другие СМИ, входящие в медиа-холдинга ATR - детский крымскотатарский телеканал Lale, радиостанции "Мейдан" и "Лидер", а также интернет-издание "15 минут"

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