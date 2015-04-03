Турция планирует направить в Крым наблюдательную миссию по правам человека
12:51, 03 апреля 2015Общество
754
Турция намерена послать неформальную миссию для наблюдения за нарушениями прав человека в аннексированном Россией украинском Крыму.
Чавушоглу заявил о намерении направить миссию в Крым / cnnturk.com
Как заявил, находясь в Литве, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, это произойдет в ближайшее время, передает радио "Свобода".
Читайте такжеСША призвали возобновить работу крымскотатарских СМИ
Он назвал неприемлемой ситуацию в анексованому Россией Крыма. Мевлют Чавушоглу заявил о притеснениях крымчан, особенно крымских татар.
Напомним, что оккупационная власть Крыма способствовала прекращению работы крымскотатарского телеканала ATR, который прекратил вещание 31 марта. Проблемы с работой имеют также другие СМИ, входящие в медиа-холдинга ATR - детский крымскотатарский телеканал Lale, радиостанции "Мейдан" и "Лидер", а также интернет-издание "15 минут"
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter