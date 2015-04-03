Турция планирует направить в Крым наблюдательную миссию по правам человека

Как заявил, находясь в Литве, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, это произойдет в ближайшее время, передает радио "Свобода".

Читайте такжеСША призвали возобновить работу крымскотатарских СМИ

Он назвал неприемлемой ситуацию в анексованому Россией Крыма. Мевлют Чавушоглу заявил о притеснениях крымчан, особенно крымских татар.

Напомним, что оккупационная власть Крыма способствовала прекращению работы крымскотатарского телеканала ATR, который прекратил вещание 31 марта. Проблемы с работой имеют также другие СМИ, входящие в медиа-холдинга ATR - детский крымскотатарский телеканал Lale, радиостанции "Мейдан" и "Лидер", а также интернет-издание "15 минут"