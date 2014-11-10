Турция направит в Крым неофициальную делегацию для оценки условий жизни населения
Турция рассматривает возможность направить неофициальную делегацию в Крым для ознакомления с условиями жизни местного населения, в том числе крымских татар.
Об этом сообщил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу.
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Он подчеркнул, что Турция на уровне всех международных организаций постоянно отстаивает позицию непризнания аннексии Крыма Россией.
По его словам, Турция постоянно поддерживает контакты с украинской стороной относительно того, что именно она может сделать для предоставления помощи крымским татарам, а также другому населению Крыма. Как сказал министр, рассматривается вопрос привлечения Турецкого агентства по вопросам развития и управления по религиозным делам к предоставлению такой помощи.
"Также в повестке дня вопрос направления неофициальной делегации в Крым для того, чтобы на месте оценить, как живет местное население", - сказал Мевлют Чавушоглу.
.@MevlutCavusoglu: Туреччина за допомогою України буде завжди захищати кримських татар. #CrimeaIsUkraine
— MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) November 10, 2014