​Турция направит в Крым неофициальную делегацию для оценки условий жизни населения

Об этом сообщил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу.

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Он подчеркнул, что Турция на уровне всех международных организаций постоянно отстаивает позицию непризнания аннексии Крыма Россией.

По его словам, Турция постоянно поддерживает контакты с украинской стороной относительно того, что именно она может сделать для предоставления помощи крымским татарам, а также другому населению Крыма. Как сказал министр, рассматривается вопрос привлечения Турецкого агентства по вопросам развития и управления по религиозным делам к предоставлению такой помощи.

"Также в повестке дня вопрос направления неофициальной делегации в Крым для того, чтобы на месте оценить, как живет местное население", - сказал Мевлют Чавушоглу.