В Москву из Йемена эвакуированы двое граждан Украины

Об этом УНИАН сообщил сотрудник посольства Украины в РФ. "На данный момент в Москву доставлены двое граждан Украины. Они прибыли самолетом МЧС РФ из Саны (столица Йемена) на подмосковный аэродром "Чкаловский", после этого они были доставлены в гостиницу при посольстве Украины в Москве", - сказал собеседник агентства.

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Как сообщал УНИАН, в связи с ухудшением ситуации с безопасностью и началом международной военной операции в Йемене украинский МИД рекомендовал гражданам Украины воздержаться от поездок в эту страну или покинуть ее территорию до стабилизации ситуации.

Саудовская Аравия и созданная ею коалиция с 26 марта начали военную операцию в Йемене. Армии Саудовской Аравии и других страннаносят воздушные удары по позициям шиитской повстанческой группировки Хути в Йемене, наступление которой заставило президента Йемена бежать из страны.