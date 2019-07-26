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Сегодня в Киеве будут избирать меру пресечения экс-начальнику одесской полиции Головину

12:59, 26 июля 2019
Общество
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Сегодня в Киеве суд будет избирать меру пресечения Дмитрию Головину / фото od.npu.gov.ua

Сегодня суд будет избирать меру пресечения экс-начальнику Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрию Головину.

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Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Соломенского районного суда Киева, в 15.00 начнется судебное заседание по избранию меры пресечения Головину, подозреваемому в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах.

Ходатайство о мере пресечения будет рассматривать судья Виктория Жовноватюк.

Как сообщал УНИАН, 25 июля в Одессе задержали Головина, который вместе с другими лицами, в частности со своим экс-заместителем, подозревается в присвоении контрафактных сигарет на 50 миллионов гривень.

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Теги: #суд#полицияпогода в Одессе