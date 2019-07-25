Экс-начальник полиции Одесской области подозревается в причастности к присвоению вещественных доказательств на 50 миллионов гривень

Речь идет о контрафактных сигаретах, которые должны были бы стать вещественным доказательством в одном из уголовных дел.

Задержанный сегодня в Одессе экс-начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области Дмитрий Головин подозревается в причастности к присвоению контрафактных сигарет на 50 миллионов гривень.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил заместитель директора Одесского территориального управления Национального антикоррупционного бюро Алексей Нижниченко.

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По его словам, определены четыре человека, причастные к незаконному завладению крупной партией табачных изделий. Это - бывший начальник полицейского главка, его бывший первый заместитель и двое руководителей частных компаний.

«В 2017 году они незаконно завладели крупной партией контрафактной табачной продукции, которая должна была бы стать вещественным доказательством в уголовном производстве, которое в то время расследовалось ГУ НП в Одесской области, после чего выпустили ее в незаконный оборот», - рассказал представитель НАБУ.

Он уточнил, что речь идет о семи морских контейнерах с сигаретами, рыночная стоимость которых составляет около 50 миллионов гривень. Соответствующее уголовное производство детективы НАБУ открыли в 2018 году.

Нижниченко отметил, что сегодня задержали «группу лиц», среди них - бывший начальник полицейского главка, в порядке ст. 208 УПК Украины. Всем задержанным сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения. От дальнейших комментариев представитель бюро отказался, сославшись на тайну следствия.

В частности, он отказался уточнить, есть ли среди задержанных бывший первый заместитель Головина Константин Гейко и где именно сейчас находятся задержанные.

Спецоперация по задержанию проводилась детективами НАБУ, сотрудниками Центрального аппарата ДВБ Национальной полиции под процессуальным руководством прокуроров САП.