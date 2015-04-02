Об этом заявил уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба.

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Он отметил важность широкого и тесного диалога государственных органов власти и церквей всех конфессий в вопросах поддержки семьи и культивирования ответственного родительства.

"Нашей общей задачей является формирование ценностных ориентиров государства, и, по моему мнению, одним из таких ориентиров является крепкая, здоровая семья", - подчеркнул Николай Кулеба.

Среди основных проблем Уполномоченный отметил уклонения родителями от уплаты алиментов, манипулирование ребенком во время семейных конфликтов, насилие в семьях над детьми и социальное сиротство.

Николай Кулеба считает, что "детям с самого детства нужно закладывать основы понимания, что такое семья, воспитывать в духе уважения к родителям и помогать самим вырасти добрыми родителями".

По словам уполномоченного, в 2013 году брачный союз заключили 304 тыс. супружеских пар, а расторгли - 164 тыс. За последнее десятилетие сохраняется тенденция к увеличению количества зарегистрированных браков и уменьшению количества разводов. Для сравнения, в 2000 году было зарегистрировано 274 тыс. браков и 197 тыс. разводов.

Зато, отметил Николай Кулеба, увеличивается количество детей, рожденных в незарегистрированном браке. "В настоящее время статистика, по сути, свидетельствует о том, что каждый пятый ребенок в Украине рождается вне брака", - сказал Николай Кулеба.

Так, если в 2000 году таких детей было 66 тыс. (17% от общего количества рожденных детей), то в 2013 году этот показатель вырос на 5% и составил 111 тыс.