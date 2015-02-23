Во время конфликта на Донбассе погибли 65 детей, 127 ранены

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба во время брифинга.

"Официальная статистика сегодня украинской власти - это 127 детей, которые получили ранения в этом конфликте. Это именно подтверждено конкретными документами", - отметил Кулеба.

В то же время он добавил, что, по данным ООН, ранения получили 159 детей.

"В отношении смертей также очень трудно сообщить точное количество, но, по нашим подсчетам, это уже более 65 детей, которые были убиты", - отметил он.

Читайте такжеИз Донецкой области с 28 января выехали более 9 тысяч человекПо его словам, чаще всего это осколочные ранения, минно-взрывные травмы, огнестрельные ранения.

Кулеба также подчеркнул, что для сотен детей последствием конфликта является потеря родителей, психологические травмы, стрессы, недоедание, недоступность обучения, распад семей и т.п.