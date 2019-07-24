Убийство Гандзюк: активисты просят Зеленского повлиять на ГПУ

Сегодня стало известно, что Генпрокуратура остановила следствие по делу Гандзюк, в котором подозреваемыми фигурируют Мангер и Левин, для выполнения международно-правовых поручений. В ГПУ эту информацию опровергают.

Активисты инициативы «Кто заказал Катю Гандзюк?» просят президента Украины Владимира Зеленского повлиять на работу Генеральной прокуратуры по расследованию дела об убийстве активистки.

Соответствующее обращение они опубликовали на странице инициативы в Facebook в связи с информацией о том, что ГПУ остановила следствие по делу Гандзюк, в котором подозреваемыми фигурируют председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и Алексей Левин, для выполнения международно-правовых поручений.

«Владимир Зеленский, на прошлой неделе Вы говорили, что дело Екатерины Гандзюк и наказания виновных в убийстве нашей подруги для вас является принципиальным вопросом. Уже сегодня Вы можете доказать, что это действительно так, решив сложившуюся проблему, благодаря Юрию Луценко. Требуем от Вас и Вашей команды срочно обратить должное внимание на дело Екатерины Гандзюк и заставить Генпрокуратуру просто делать свою работу», - говорится в обращении.

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Активисты отметили, что ожидают решения вышеупомянутой проблемы без акций инициативы возле Офиса президента.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 июля, в СМИ появилась информация о том, что Генпрокуратура остановила следствие по делу Гандзюк, в котором подозреваемыми фигурируют Мангер и Левин, для выполнения международно-правовых поручений.

Это корреспонденту УНИАН также подтвердила адвокат потерпевших Евгения Закревская. Она подчеркнула, что данная ситуация несет в себе риск того, что вскоре производство против Левина и Мангера может быть вообще закрыто, таким образом они избегут уголовной ответственности.

В пресс-службе Генпрокуратуры опровергают информацию о том, что следствие по этому делу приостановлено.

По словам пресс-секретаря ГПУ Андрея Лысенко, «что касается дела Мангера, то никаких приостановок нет. Сейчас идет активная переписка между органами прокуратуры с компетентными органами иностранных государств в вопросах о международной правовой помощи».

В деле об убийстве Гандзюк осуждены исполнители этого преступления. В то же время в отношении заказчиков и организаторов продолжается досудебное следствие, а один из подозреваемых - Левин сейчас скрывается от следствия за пределами Украины.

Справка УНИАН. Общественная активистка Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, женщина получила химические ожоги более 30% тела.

По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых.

7 мая 2019 года Генеральная прокуратура направила в суд обвинительный акт против пяти фигурантов дела об убийстве активистки: Грабчука, Васяновича, Вишневского, Торбина и Горбунова.

Обвинительный акт в отношении пяти фигурантов направили в Херсонский городской суд. Впоследствии Верховный суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения о передаче уголовного производства в Покровский райсуд Днепропетровской области.

Также в деле об убийстве активистки фигурируют ранее судимый гражданин Левин, председатель Херсонского облсовета Мангер и бывший помощник народного депутата от «БПП» Николая Паламарчука Игорь Павловский.