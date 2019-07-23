В Днепре, где перекрыли центральный мост, мужчина запустил водное такси (видео)

Цена на водное такси - 35 гривень.

В Днепре, где с недавних пор на ремонт перекрыли центральный мост, а авто стали в пробках, изобретательный мужчина придумал новый вид переправы.

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Он переоборудовал собственный прогулочный катер на водное такси, говорится в сюжете ТСН.

Хотя цена и кусается, горожане рады платить деньги. Потому что иначе на работу придется добираться часами.

Напомним, ранее в Днепре полностью закрыли въезд на главную переправу через реку Днепр. Ближайшие два месяца здесь будут работать коммунальщики, которые будут проводить завершающие ремонтные работы.

Как сообщал УНИАН, ранее во время визита президента Владимира Зеленского в Днепр глава государства поспорил с мэром Борисом Филатовым, что ремонт завершат до 14 сентября – Дня города.