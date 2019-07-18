Центральный мост в Днепре перекрыли на два месяца: пешеходы начали преодолевать его пешком (видео)

Переправу закрыли в полночь, чтобы завершить ремонт вовремя к 14 сентября.

Ночью в Днепре полностью закрыли въезд на главную переправу через реку Днепр. Ближайшие два месяца здесь будут работать коммунальщики, которые будут проводить завершающие ремонтные работы.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Мост соединяет левый берег Днепра с самым центром города. Переправу закрыли в полночь, чтобы уложиться в сроки и закончить ремонт вовремя.

По словам заместителя городского главы Михаила Лысенко, будет уложена гидроизоляция, а также асфальт в два слоя и установлены деформационные швы.

Масштабных пробок пока что нет, а вот пешеходов на этом мосту появилось более чем достаточно - ходят прямо через строительную площадку. Одни из них с пониманием относятся к перекрытию моста, а другие - жалуются на неудобства, возникшие в связи с этим.

Мост начали ремонтировать еще летом 2017 года, работы продвигались довольно медленно, переносились сроки, возросла также и стоимость - со 177 млн гривень до 458 млн гривень.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе во время визита президента Владимира Зеленского в Днепр глава государства поспорил с мэром Борисом Филатовым, что ремонт завершат к 14 сентября – Дню города.