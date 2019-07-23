Правоохранительные органы 9 стран предоставили Украине материалы по делу об убийстве Шеремета

Глава Нацполиции отметил, что материалы получены от компетентных органов Бельгии, Швеции, Нидерландов, Беларуси, Молдовы, Латвии, Литвы, Киргизии, Турции.

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что следствие получило от кометных органов 9 стран материалы по делу относительно убийства журналиста Павла Шеремета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время открытой части доклада главе государства о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета в пресс-центре Офиса президента.

«Правоохранительным органам 15 стран, как я отчитывался ранее, нами было направлено ходатайство об оказании международной правой помощи, продолжаются процессуальные действия по установлению цели въезда, сопровождения, встреч, финансовых активов, возможных конфликтов Шеремета за пределами Украины», - заявил он.

Читайте такжеУбийство Шеремета не раскрыто, но у следствия есть новые наработки - Князев (видео)

Князев отметил, что на это время от компетентных органов 9 стран (Бельгии, Швеции, Нидерландов, Беларуси, Молдовы, Латвии, Литвы, Киргизии, Турции) получены материалы выполненных ходатайств по делу.

Глава Нацполиции отметил, что согласно материалам, полученным от Литовской Республики, в ноябре 2015 года в Вильнюсе был зарегистрирован благотворительный фонд "Солидарны медиа", директором которого был Шеремет.

«Были допрошены жители Вильнюса, которые показали, что гражданин Шеремет имел намерение зарегистрировать фонд содействия соблюдения прав человека в Украине и СМИ. Финансовые документы он намеревался подписать 21 июля 2016 года, но за день до этого погиб», - добавил Князев.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

Полиция квалифицировала преступление по 2 ч. п. 5 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц).

Генпрокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета месть за его профессиональную деятельность. Министр внутренних дел Арсен Аваков не исключил, что к убийству Шеремета может быть причастна Россия.

19 июля пресс-секретарь МВД Артем Шевченко сообщил, что в деле об убийстве Шеремета до сих пор нет ни одного подозреваемого.