Во Львове эвакуировали международный аэропорт из-за "заминирования"

Как сообщила УНИАН начальник отдела связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области Светлана Добровольская, в 07.00 на телефон оперативной линии «102» поступило анонимное сообщение о закладке взрывчатки в международном аэропорту „Львов”. Неизвестный сказал, что взрыв произойдет сегодня, 2 марта, в 22.00. Никаких требований, которые могли бы предотвратить взрыв, аноним не выдвигал, добавила Добровольская.

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На месте работают взрывотехники, спасатели, кинологи, прибыли медики и представители других служб, которых привлекают в таких случаях, сказала начальник ОСО.