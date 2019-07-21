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Полиция на пути в Киев остановила несколько автобусов с подозрительными лицами

23:07, 21 июля 2019
Общество
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Полиция проверяет информацию относительно подозрительных лиц / фото УНИАН

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Как сообщили УНИАН в Отделе коммуникации полиции в Киевской области, за час до завершения внеочередных выборов в полицию Киевщины поступил ряд сообщений относительно передвижения в автобусах большого количества людей в направлении столицы.

Такие обращения поступили от жителей Броваров, Борисполя и Василькова.

«Сейчас полиция проверяет полученную информацию. Во время остановки некоторых транспортных средств сотрудники полиции действительно обнаружили в салонах людей, которые зарегистрированы в других областях страны и едут в Киев. Полиция выясняет цель такого «вечернего путешествия»», - сказано в сообщении.

Правоохранители и в дальнейшем будут реагировать на такие сообщения, чтобы предотвратить любые провокации, добавили в отделе коммуникаций.

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Теги: #Киев#выборы