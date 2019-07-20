Убийство 5-летнего мальчика на Киевщине: несовершеннолетнего подозреваемого отправили под ночной домашний арест

В деле было объявлено подозрение четырем лицам.

Несовершеннолетнего подозреваемого в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком суд отправил под ночной домашний арест.

Об этом рассказал адвокат семьи мальчика изданию theБабель.

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По его словам, прокуратура ходатайствовала о круглосуточном аресте, однако судьи решили отправить 16-летнего только под ночной арест.

Ранее отмечалось, что несовершеннолетний подозреваемый не проявляет желания сотрудничать со следствием и может препятствовать расследованию. 16-летний Станислав является сыном одного из полицейских, которых задержали накануне.

Как сообщал УНИАН, 31 мая в Переяслав-Хмельницком патрульные полицейские Иван Приходько и Владимир Петровец будучи навеселе устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, расположенным в месте, где могли находиться люди.

Они попали в ребенка, находившегося на детской площадке возле дома. Тлявова госпитализировали. 3 июня мальчик умер в столичной больнице.

Патрульным объявили подозрение в грубом нарушении общественного порядка, совершенном с применением огнестрельного оружия группой лиц (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины) и в умышленном убийстве малолетнего ребенка, совершенном группой лиц (п. п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 УК).

4 июня Голосеевский райсуд Киева избрал патрульным меры пресечения в виде содержания под стражей до 30 июля без альтернативы внесения залога.

17 июля Государственное бюро расследований информировало, что по делу убийства Тлявова объявлено о подозрении третьему лицу, которое является совершеннолетним.