Дело украинки, которую в Грузии подозревали в торговле детьми, передадут в Украину - адвокат

По мнению адвоката, грузинская сторона, "скорее всего, хочет избежать ответственности за эту ситуацию".

Дело освобожденной из-под стражи многодетной украинки Юлии Сусляк, которую в Грузии подозревали в торговле детьми, передадут в правоохранительные органы Украины.

Об этом в коментарии УНИАН сказал украинский адвокат Александр Шадрин, который держит контакт с грузинской стороной защиты Сусляк.

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"Отменили меру пресечения по недоказаности ее причастности, а само дело по факту будет передаваться для дальнейшего расследования в Украину", - сказал он.

По мнению адвоката, грузинская сторона, "скорее всего, хочет избежать ответственности за эту ситуацию".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 июля, Тбилисский городской суд принял решение освободить гражданку Украины Сусляк.

Как сказал ее грузинский адвокат Зураб Тодуа, Сусляк освободили из-за неспособности прокуратуры представить весомые доказательства ее вины, в связи с чем следственное ведомство заявляет о невозможности расследования дела Сусляк в Грузии и намерении передать украинской прокуратуре все материалы для дальнейшего делопроизводства.

Украинка была задержана 25 апреля в одной из больниц Кутаиси. По информации МВД Грузии, она вместе с 10 детьми прибыла из России в начале апреля и намеревалась перейти на территорию так называемой "республики Абхазия", где их ожидал ее супруг Юрий Сусляк.

По документам Сусляк является матерью детей, однако четверо из них родились в 2017 году, что и вызвало подозрения. Сама Сусляк отрицала обвинение: по ее словам, шестеро из десяти детей были рождены методом суррогации.

6 июня детей Сусляк отправили на родину. Решение было принято после переговоров с украинской делегацией, прибывшей в Грузию для решения этого вопроса. Основанием для такого решения стало заключение экспертизы Национального бюро судебной экспертизы им. Самхараули, которое подтвердило, что биологическими родителями всех десяти детей являются Юрий и Юлия Сусляк.