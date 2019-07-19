Оккупанты закончили прокладывать рельсы на Крымском мосту (фоторепортаж)

До окончания работ на Керченском мосту еще далеко.

Оккупанты уложили последний рельс на железнодорожной части Крымского моста.

Об этом сообщает инфоцентр "Крымский мост" и публикует соответствующие фотографии.

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Отмечается, что было уложено 5 тыс. тонн рельсов и свыше 76 тысяч штук шпал. Уложенные звенья еще предстоит укрепить электроконтактной сваркой. Затем стыки зашлифуют.

Но до окончания работ еще далеко. Еще предстоит выполнить балластировку щебнем и выправку каждого пути. А затем установить автоматику, которая будет следить за состоянием веток.

Ранее российский ученый Юрий Медовар назвал причину, по которой Крымский мост может быть снесен.