Оккупанты закончили прокладывать рельсы на Крымском мосту (фоторепортаж)
07:57, 19 июля 2019Общество
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До окончания работ на Керченском мосту еще далеко.
Оккупанты уложили последний рельс на железнодорожной части Крымского моста.
Об этом сообщает инфоцентр "Крымский мост" и публикует соответствующие фотографии.
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Отмечается, что было уложено 5 тыс. тонн рельсов и свыше 76 тысяч штук шпал. Уложенные звенья еще предстоит укрепить электроконтактной сваркой. Затем стыки зашлифуют.
Но до окончания работ еще далеко. Еще предстоит выполнить балластировку щебнем и выправку каждого пути. А затем установить автоматику, которая будет следить за состоянием веток.
Ранее российский ученый Юрий Медовар назвал причину, по которой Крымский мост может быть снесен.
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