Полиция Киева получила нового руководителя после скандала с убитым в Переяславе мальчиком

Полицию в Киевской области возглавил Андрей Небитов.

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев назначил нового руководителя полиции Киевской области Андрея Небитова, который до этого занимал должность заместителя начальника областного управления полиции.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Сегодня, 17 июля, глава Национальной полиции Украины Сергей Князев представил нового руководителя во время рабочего совещания в Главном управлении полиции Киевщины.

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Решение о назначении нового руководителя полиции Киевщины было принято после завершения служебного расследования по факту трагической гибели 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком.

Как сообщал УНИАН, 31 мая в Переяславе-Хмельницком патрульные полицейские Иван Приходько и Владимир Петровец навеселе устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, расположенным в месте, где могли находиться люди.

Они попали в 5-летнего Кирилла Тлявова, который находился на детской площадке возле дома. Ребенка госпитализировали. 3 июня мальчик скончался в столичной больнице.

Патрульных подозревают в грубом нарушении общественного порядка, совершенном с применением огнестрельного оружия группой лиц (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины) и в умышленном убийстве малолетнего ребенка, совершенном группой лиц (п. п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 УК).

4 июня Голосеевский райсуд Киева избрал патрульным меры пресечения в виде содержания под стражей до 30 июля без альтернативы внесения залога. После убийства ребенка бывший начальник полиции Киевской области генерал Дмитрий Ценов подал рапорт об отставке и попросил направить его в командировку в зону ООС. Его отстранили от должности, но не уволили со службы в полиции.

6 июня его назначили руководителем полицейских в составе операции Объединенных сил.