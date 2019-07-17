Полиция Киева получила нового руководителя после скандала с убитым в Переяславе мальчиком
Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев назначил нового руководителя полиции Киевской области Андрея Небитова, который до этого занимал должность заместителя начальника областного управления полиции.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.
Сегодня, 17 июля, глава Национальной полиции Украины Сергей Князев представил нового руководителя во время рабочего совещания в Главном управлении полиции Киевщины.
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Решение о назначении нового руководителя полиции Киевщины было принято после завершения служебного расследования по факту трагической гибели 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком.
Как сообщал УНИАН, 31 мая в Переяславе-Хмельницком патрульные полицейские Иван Приходько и Владимир Петровец навеселе устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, расположенным в месте, где могли находиться люди.
Они попали в 5-летнего Кирилла Тлявова, который находился на детской площадке возле дома. Ребенка госпитализировали. 3 июня мальчик скончался в столичной больнице.
Патрульных подозревают в грубом нарушении общественного порядка, совершенном с применением огнестрельного оружия группой лиц (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины) и в умышленном убийстве малолетнего ребенка, совершенном группой лиц (п. п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 УК).
4 июня Голосеевский райсуд Киева избрал патрульным меры пресечения в виде содержания под стражей до 30 июля без альтернативы внесения залога. После убийства ребенка бывший начальник полиции Киевской области генерал Дмитрий Ценов подал рапорт об отставке и попросил направить его в командировку в зону ООС. Его отстранили от должности, но не уволили со службы в полиции.
6 июня его назначили руководителем полицейских в составе операции Объединенных сил.