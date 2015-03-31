Первый день апреля принесет в Украину холод, мокрый снег и сильный ветер
В среду, 1 апреля, циклон с центром вблизи Балтики и сопутствующие ему атмосферные фронты обусловят в большинстве областей Украины дожди, местами с мокрым снегом, сильный ветер.
В Украине удержится прохладная воздушная масса, температура воздуха составит 0-8 градусов тепла, на юге, востоке и в центральных областях 7-15 градусов тепла. Об этом сообщает «Оpogode».
В западной части пройдут дожди, местами с мокрым снегом. Температура воздуха ночью и днем 0-8 градусов тепла, на Закарпатье до 10 градусов тепла.
В северных областяхожидается дождливая ветреная погода. Температура воздуха ночью и днем 0-8 градусов тепла.
В центральной части ожидаются дожди. Ночью 2-7 градусов тепла, днем 8-14 градусов тепла.
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В восточных областях пройдут дожди. Температура воздуха ночью 2-8 тепла, днем 10-15 градусов тепла, на Харьковщине 4-9 тепла.
В южной части будет господствовать дождливая ветреная погода. Температура воздуха ночью 3-8 тепла, днем 10-15 градусов тепла.
В Киеве пройдут дожди. Температура воздуха ночью и днем 4-7 градусов тепла.
Ветер в Украине ожидается западный, 5-12 м/с, порывы до 15-20 м/с.