Первый день апреля принесет в Украину холод, мокрый снег и сильный ветер

В Украине удержится прохладная воздушная масса, температура воздуха составит 0-8 градусов тепла, на юге, востоке и в центральных областях 7-15 градусов тепла. Об этом сообщает «Оpogode».

В западной части пройдут дожди, местами с мокрым снегом. Температура воздуха ночью и днем ​​0-8 градусов тепла, на Закарпатье до 10 градусов тепла.

В северных областяхожидается дождливая ветреная погода. Температура воздуха ночью и днем ​​0-8 градусов тепла.

В центральной части ожидаются дожди. Ночью 2-7 градусов тепла, днем ​​8-14 градусов тепла.

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В восточных областях пройдут дожди. Температура воздуха ночью 2-8 тепла, днем ​​10-15 градусов тепла, на Харьковщине 4-9 тепла.

В южной части будет господствовать дождливая ветреная погода. Температура воздуха ночью 3-8 тепла, днем ​​10-15 градусов тепла.

В Киеве пройдут дожди. Температура воздуха ночью и днем ​​4-7 градусов тепла.

Ветер в Украине ожидается западный, 5-12 м/с, порывы до 15-20 м/с.