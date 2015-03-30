Украинцы собрали более 155 тысяч гривень для съемок документального фильма о жизни Джемилева

Украинцы пожертвовали более 100 тысяч гривень для съемок документального фильма о Мустафе Джемилеве, сообщает пресс-служба волонтерского проекта КрымSOS. Проект поддержали 248 благотворителей, благодаря которым всего было собрано 155 300 гривен, передает Новое время.

По словам руководителей организации, собранные средства будут использованы на покрытие расходов на первом этапе производства фильма - на оплату работы команды, обеспечения экспедиционных путешествий, написание сценария и первые съемки в нескольких странах мира, а также на оплату прав на использование архивных материалов.

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"В этом фильме мы попробуем показать зрителю не политика, а великую личность, с его слабостями, подвигами, увлечениями и страхами. Фильм будет строиться на исследовании историй из жизни Мустафы Джемилева. Художественный прием позволит зрителю пережить ключевые моменты судьбы Мустафы и его глазами посмотреть, как на советское прошлое, так и на современную Украину и мир", - сообщают организаторы.