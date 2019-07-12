Нацгвардеец Маркив произнес последнее слово перед приговором в итальянском суде

Маркива обвиняют в убийстве итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли и его российского переводчика Андрея Миронова.

В итальянском городе Павия, началось заседание по делу нацгвардейца Виталия Маркива, которого обвиняют в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году.

Как сообщает Громадське из зала суда, после открытия заседание длилось несколько минут.

Судья предложила Маркиву сказать финальную реплику. Воспользовавшись возможностью, он сказал, что является украинским военным, простым солдатом, патриотом, и добавил, что всегда будет защищать Украину.

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После этого суд удалился в совещательную комнату и после 14 часов по местному времени должен объявить приговор по этому делу.

В суде присутствовали несколько десятков украинцев, в частности представителей диаспоры и должностных лиц, народных депутатов, а также мама Виталия.

Сторона обвинения просит признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Однако адвокаты Маркива требуют освобождения украинца за недостатком улик. Одновременно суд рассмотрит и гражданский иск против государства Украина, который подали Федерация итальянской прессы, Ассоциация журналистов региона Ломбардия и основанный Роккелли коллектив фотографов Cesura Lab. Они требуют денежной компенсации в общем размере 30 тыс. евро.

Виталий Маркив, у которого есть гражданство Украины и Италии, находится за решеткой с 30 июня 2017 года, когда его арестовали в аэропорту Болоньи. Его обвиняют в убийстве по предварительному сговору с группой лиц итальянского фотографа Андреа Роккелли и его русского переводчика Андрея Миронова. Они погибли в результате минометного обстрела 24 мая 2014 у подножия горы Карачун под Славянском, на контролируемой тогда боевиками территории. Прокуроры считают гибель Роккелли умышленным убийством. Защита отвергает эти обвинения, настаивая на том, что журналисты находились в зоне войны без опознавательных знаков и стали жертвами перекрестного огня. Итальянская сторона отказалась от проведения следственных действий на месте происшествия, а также проигнорировала предложения Украины о создании совместной следственной группы, озвученных после ареста Маркива.

Виталия Маркива обвиняют в том, что, находясь на горе Карачун, он передал информацию о пребывании журналистов украинской армии.

Обвинения против Маркива базируются на показаниях французского журналиста Уильяма Рогелона (ключевой свидетель по делу), который был вместе с Мироновым и Роккелли возле горы Карачун под Славянском и которому единственному удалось выжить.