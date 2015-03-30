В Харькове неизвестные взорвали железнодорожную цистерну с топливом для военных
13:40, 30 марта 2015Общество
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В Харькове неизвестные взорвали железнодорожную цистерну с топливом для Вооруженных сил Украины, в результате взрыва никто не пострадал.
В результате взрыва никто не пострадал / railway-publish.com
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, взрыв произошел сегодня около 0:30 на железнодорожной станции "Основа".
Отмечается, что повреждена железнодорожная цистерна и произошла утечка горючего. Пострадавших нет.
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По факту взрыва на железной дороге управление СБУ в Харьковской области открыло уголовное производство по ст. 113 (диверсия) Уголовного кодекса Украины.
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