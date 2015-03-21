СБУ квалифицировала разрушение моста в Станице Луганской как диверсию

Как говорится в сообщении пресс-службы прокуратура Луганской области, установлено, что 19 марта около 18.00 неустановленные лица путем взрыва разрушили автомобильный мост в птг Станица Луганская Луганской области.

По данному факту в Единый реестр досудебных расследований следственным отделом УСБУ в Луганской области внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 113 (диверсия) УК Украины.

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Проводятся необходимые следственные действия по установлению лиц преступления.