В Харькове из-за обледенения контактной сети частично не ходят троллейбусы и трамваи

11:06, 30 марта 2015
Общество
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В Харькове из-за обледенения контактной сети на дороги частично не вышли троллейбусы и трамваи.

atn.ua
 

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой заместителя директора Департамента транспорта Евгения Федорчука.

По его сведениям, ночью работали ремонтные бригады, которые освобождали провода от льда, но к утру на части из них снова образовался слой льда.

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«Ремонтники продолжают работать, и уже сейчас выехали для обслуживания пассажиров почти все трамваи Октябрьского депо, постепенно начинает выезжать транспорт Салтовского депо. Троллейбусы пока стоят», - отметил Федорчук.

В Департаменте транспорта извинились перед жителями города за временные неудобства.

«Подведомственные предприятия департамента делают все возможное, чтобы восстановить работоспособность контактной сети», - подытожили в пресс-службе горсовета.

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