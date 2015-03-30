В Харькове из-за обледенения контактной сети частично не ходят троллейбусы и трамваи

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой заместителя директора Департамента транспорта Евгения Федорчука.

По его сведениям, ночью работали ремонтные бригады, которые освобождали провода от льда, но к утру на части из них снова образовался слой льда.

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«Ремонтники продолжают работать, и уже сейчас выехали для обслуживания пассажиров почти все трамваи Октябрьского депо, постепенно начинает выезжать транспорт Салтовского депо. Троллейбусы пока стоят», - отметил Федорчук.

В Департаменте транспорта извинились перед жителями города за временные неудобства.

«Подведомственные предприятия департамента делают все возможное, чтобы восстановить работоспособность контактной сети», - подытожили в пресс-службе горсовета.