Из-за непогоды более 340 населенных пунктов в Украине остались без света
08:08, 30 марта 2015Общество
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Дождь, мокрый снег и шквальные порывы ветра в ночь на понедельник, 30 марта, привели к обесточиванию 342 населенных пунктов в семи областях Украины.
В Сумской области обесточены 111 населенных пунктов / УНИАН
Как сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, больше всего пострадала Донецкая область. Там без электричества остались 199 населенных пунктов.
В Сумской области обесточены 111 населенных пунктов, Харьковской - 11, Полтавской - восемь, Луганской - шесть н.п., Запорожской - четыре н.п. и Днепропетровской - три.
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Восстановлением энергоснабжения населенных пунктов занимаются бригады облэнерго.
Напомним, ранее сообщалось, что в шести областях Украины из-за шквалистых порывов ветра сработали системы защиты линий электропередач и были обесточены 176 населенных пунктов.
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