Из-за непогоды более 340 населенных пунктов в Украине остались без света

Как сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, больше всего пострадала Донецкая область. Там без электричества остались 199 населенных пунктов.

В Сумской области обесточены 111 населенных пунктов, Харьковской - 11, Полтавской - восемь, Луганской - шесть н.п., Запорожской - четыре н.п. и Днепропетровской - три.

Читайте такжеНепогода оставила без света 10 населенных пунктов Львовщины

Восстановлением энергоснабжения населенных пунктов занимаются бригады облэнерго.

Напомним, ранее сообщалось, что в шести областях Украины из-за шквалистых порывов ветра сработали системы защиты линий электропередач и были обесточены 176 населенных пунктов.