С легальными документами на подпольной работе: в Польше задержали 12 украинцев

Все граждане Украины имели действительные документы, поэтому могли вполне законно трудоустроиться.

Польские правоохранители под координацией Европола во время спецоперации разоблачили в Силезском воеводстве подпольный цех по производству табачных изделий. Было задержано 14 рабочих подпольной фабрики по производству сигарет – в частности 12 украинцев и двух поляков.

Об этом сообщает "Польское радио".

Также во время ликвидации незаконного цеха было изъято почти 6 млн папирос и более 2 тонны табака. Убытки для государства оценили в свыше 8 млн злотых (около 1,9 млн евро). От 2018 года дельцы вывозили сигареты вывозили из страны и продавали в ЕС под видом одной из известных марок.

"В одном из частных объектов обнаружено полную линию по производству и упаковки сигарет, в частности специализированные машины и сырье, необходимое для их изготовления. Там обнаружили также большое количество готовых сигарет и табака. Одновременно во втором объекте обнаружили склад, где находилось несколько сотен килограммов табака", – в Пограничной службе республики.

Задержание произошло еще в понедельник, 1 июля. У всех украинцев были действительные документы, поэтому они легально находились в Польше. Одного из поляков разыскивали на основании ордера на арест за предыдущие преступления.