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Местные уже не верят: в ОРДЛО придумали очередной нелепый фейк о "НАТО на Донбассе" – ИС

01:29, 09 июля 2019
Общество
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Иллюстрация / REUTERS

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Как сообщает «Информационное сопротивление», через местные средства пропаганды оккупационная администрация снова начала будоражить тему «участия НАТОвских наймитов» в войне «украинских властей против собственного народа».

В информационном поле уже появились тщательно разгоняемые «достоверные сообщения» о некоем «британском спецназе, появившемся в районе Новотошковки – Крымского» и о «группе специалистов бундесвера, передающих свой опыт по сжиганию посевов, обстрелу мирных поселений и разрушению инфраструктуры», неким неназванным «украинским командирам».

«Среди местного населения эти «сообщения» уже вызывают определенный скептицизм», – говорится в сообщении ИС.

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Теги: #Донбасс#ОРДЛО