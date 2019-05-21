Врач из Донецка о зарплатах в ОРДЛО: в Украине за такую зарплату не пойдут работать даже бабушки

Финансирование медицины у боевиков так называемой «ДНР» - на очень низком уровне, отметил врач из оккупированного Донецка.

Медицинский персонал выехал из оккупированного Россией Донбасса из-за очень низких зарплат.

Об этом "Апострофу" рассказал врач-уролог одной из поликлиник оккупированного Донецка Анатолий.

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Так, финансирование медицины у боевиков так называемой «ДНР» - на очень низком уровне. Например, в Украине за такую зарплату не пойдут работать даже бабушки на вахту в студенческое общежитие.

"Республиканский центр занятости ДНР" предлагает жителям Донецка множество медицинских вакансий, но работать нужно почти за "спасибо". Оплату труда семейного врача по шестидневному графику оценивают в 1700 гривень; врача-невропатолога - 1800 гривень; акушера-гинеколога - 2100 гривень.

"Когда зарплаты упали, в принципе, врачи пытались выживать своими силами: "благодарности" от пациентов, благотворительные пожертвования и тому подобные источники неофициальных доходов", - рассказал медик Анатолий. – Но такая схема, сами понимаете, подходила далеко не всем: ведь "благодарности", как правило, получают оперирующие врачи, узкие специалисты. В принципе, у того же Чайки (Владимир Чайка – директор Донецкого центра охраны материнства и детства, – "Апостроф") и его сотрудников дела идут относительно нормально. Они занимаются сложными случаями, даже из России и Молдовы приезжают пациенты, с украинской части Донбасса, правда, до войны их было значительно больше. А обычный терапевт в районной больнице, на какую "благодарность" может рассчитывать? Плюс, в основном те люди, кто мог заработать деньги и неофициально заплатить врачу, уже выехали или в Россию, или в Украину".

Правда, в так называемом Минздраве боевиков подчеркивают, что медицина в ДНР бесплатная, поэтому, если врачи требуют от пациентов финансового поощрения, необходимо срочно обращаться на горячую линию ведомства, где это расценивают как коррупцию в медицинской сфере и обещают наказывать виновных.

"Но обращаться смысла нет. Что сделают в Минздраве? Уволят? Некомплект медперсонала по больницам более 50%. Никого увольнять не будут, не смешите", - добавил Анатолий.