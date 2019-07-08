В Киеве отметили ТОП-20 компаний, которые внедряют лучшие корпоративно-социальные практики в Украине

Как сообщают СМИ, 4 июля в Киеве отметили ТОП-20 компаний, которые внедряют лучшие корпоративные социальные практики в Украине

Корпоративная социальная ответственность (КСО) в компаниях на Западе уже давно стала общепринятым явлением, однако в Украине работодателей, которые равняются на мировые стандарты, не так много. В связи с этим издательская группа “Картель” создала список из 20 наиболее ответственных компаний в нашей стране и представила их широкой общественности.

“Очень трудно перечислить те добрые дела, которые делают эти компании, работая в Украине. Нам кажется, что страна должна знать своих героев, которые не только зарабатывают в этой стране, но и, прежде всего, делятся. Это те компании, которые понимают, что они должны вкладывать в будущее. И среди них мы выделили пятерку с самыми интересными программами, которые сегодня представили результаты того, как они работают на будущее нашей страны”, - говорит шеф-редактор издательской группы “Картель” Виталий Пирович.

В двадцатку лучших социально-ответственных представителей бизнеса попали крупнейшие компании из совершенно разных сфер, например: “ДТЭК”, “Київстар”, “Метінвест”, “Нестле”, WOG, оператор государственных лотерей “М.С.Л.” и другие. При отборе учитывался не только размер инвестиций, но и оригинальность, и важность проектов для общественности в целом.

В пятерку самых интересных программ попал и лидер украинского лотерейного рынка - компания “М.С.Л.”. Цель лотерейного оператора - развитие спорта, культуры и инфраструктуры в Украине. При этом директор по маркетингу компании подчеркнул, что каждый, кто покупает лотерейный билет, вкладывает деньги в развитие страны, после чего сразу продемонстрировал результат в своей презентации.

“Мы уже много лет последовательно стараемся внедрять лучшие европейские и мировые лотерейные КСО-практики в Украине. В государственном бюджете не хватает средств для реализации социальных проектов, именно поэтому на помощь приходят лотереи», - отметил директор по маркетингу оператора государственных лотерей “М.С.Л.” Павел Вайсеро.

На счету компании - поддержка Национального олимпийского комитета, Федерации футбола Киева, детских спортивных школ, помощь разнообразным благотворительным организациям, Вооруженным силам Украины и др. Один из примеров успешных КСО-кейсов - строительство и развитие за счет компании дворца зимних видов спорта “Льодограй” в небольшом городе Богуслав Киевской области. Проект обошелся в 3 миллиона долларов США, кроме того, лотерейный оператор обязался финансово поддерживать центр в течение 10 лет. В компании отмечают, что “Льодограй” навсегда изменил жизнь населения всего города, ведь он открыл множество возможностей для развития, как для детей-спортсменов, так и для инфраструктуры Богуслава вцелом.

Организаторы ТОП-20 отмечают, что в Украине компании, которые уделяют внимание корпоративной социальной ответственности, имеют немалое преимущество в глазах пользователей их услуг, и это подтверждают открытые исследования. Это уже не просто модный бизнес-тренд, а необходимый атрибут компании, если она хочет оставаться актуальной для новых поколений.