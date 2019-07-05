Зеленский заявляет о важности "ментального возвращения" жителей ОРДЛО в Украину
18:51, 05 июля 2019Общество
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Президент настаивает на необходимости "борьбы за умы людей".
Зеленский отметил важность удобного пересечения КПВВ / фото УНИАН
Президент Владимир Зеленский заявляет о важности "ментального возвращения" жителей временно оккупированного Донбасса в Украину.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Краматорске во время представления нового председателя Донецкой областной государственной администрации Павла Кириленко.
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"Важно ментальное возвращение наших людей, которые живут на временно оккупированных территориях. Это стабильная выплата пенсий, удобное пересечение КПВВ. Все это очень важно. Много вопросов есть", - заявил Зеленский.
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