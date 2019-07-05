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Зеленский заявляет о важности "ментального возвращения" жителей ОРДЛО в Украину

18:51, 05 июля 2019
Общество
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Зеленский отметил важность удобного пересечения КПВВ / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Краматорске во время представления нового председателя Донецкой областной государственной администрации Павла Кириленко.

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"Важно ментальное возвращение наших людей, которые живут на временно оккупированных территориях. Это стабильная выплата пенсий, удобное пересечение КПВВ. Все это очень важно. Много вопросов есть", - заявил Зеленский.

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Теги: #Донбасс#Владимир Зеленский