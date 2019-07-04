В Киеве состоялась акция в поддержку победительницы Европейских игр 2019 года в велоспорте Соловей (фоторепортаж)

Митингующие требовали отправить дерзкого чиновника в отставку.

Утром 4 июля в Киеве под Министерством молодежи и спорта Украины состоялась акция протеста против президента Федерации велоспорта Александра Башенко, который нагло пригрозил выгнать из команды чемпионку Европейских игр-2019 Анну Соловей.

Митингующие, большинство которых стояли под зданием Министерства с велосипедами, требовали уволить наглого чиновника.

Участники акции заявили, что сформулировали ряд требований, среди которых также созыв внеочередной конференции Федерации велосипедного спорта Украины, а также публичные извинения федерации перед Соловей и всеми другими спортсменами - представителями велосипедного сообщества.

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Также активисты требовали расторжения договора о сотрудничестве между министерством и ОО «Федерация велосипедного спорта Украины», а также лишение федерации статуса национальной.

Кроме того, в требованиях речь идет о создании инициативной группы с представителями министерства, спортсменами, судьями, тренерами с целью оперативного заключения качественного нового договора. То есть, как объяснили участники акции, говорится о «полной перезагрузке федерации и избрания новых достойных членов».

Позже министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов встретился с победительницей Европейских игр 2019 года в велоспорте Анной Соловей и заявил о поддержке отставки президента Федерации велосипедного спорта Украины Александра Башенко.

Как сообщили активисты после встречи с министром, во вторник, 9 июля, в 15.00 состоится первое заседание рабочей группы.

Как известно, 28 июня Федерация велоспорта на своей странице в Facebook поздравила с победой не Соловей, которая выиграла золото Европейских игр в Беларуси, а главу Киевской городской федерации велосипедного спорта Сергея Мухомора. Соловей заявила, что Мухомор не имеет отношения к ее победе, после чего спортсменке начал угрожать Башенко. Он также пообещал, что не возьмет в сборную Украины Соловей или ее тренера. На это чемпионка ответила, что ждет отставки Башенко.