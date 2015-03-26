В результате падения "кукурузника" на Волыни, помимо пилота, погиб пассажир - МВД

Об этом заявила пресс-секретарь УМВД Украины на Львовской железной дороге Кристина Романчук, сообщает 112.ua.

"На данный момент, правоохранители ожидают приезд экспертов Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с воздушными службами. Поскольку самолет упал, сейчас на место происшествия охраняется правоохранителями и спасателями. Пилот самолета повредил жилой дом, упал на улице села и загорелся. Пилот погиб. Также установлено, что был еще один человек, который погиб. Пострадавших среди местных жителей нет. Причины обстоятельств в дальнейшем выясняются. Опрашиваются возможные свидетели происшествия", - заявила Романчук.

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