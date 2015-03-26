На Волыни разбился самолет Ан-2 с контрабандными сигаретами, пилот погиб (фото)

Пилот погиб, сообщает ВолиньPost.

Катастрофа произошла около 00:30 в четверг, 26 марта.

Самолет Ан-2 упал на дорогу и забор одной из усадеб на улице Победы. При этом он повредил крышу дома и линии электропередач, поэтому в селе сейчас перебои с электроснабжением.

Читайте такжеВертолет, который вчера разбился на Киевщине, был технически исправен - МинобороныКак рассказывают очевидцы, самолет взлетел с импровизированной взлетной полосы, которая находится вблизи места аварии в поле. В воздухе пилот развернул машину и пытался сесть на месте взлета, однако самолет начал терять высоту и упал на улицу.

Жители Проминя давно знали о наличии самолета и использование его для контрабанды. Машина раньше работала для разбрасывания удобрений на полях, однако ее выкупили и решили использовать для контрабанды.