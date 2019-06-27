У СБУ нет информации насчет четырех пленных, которых боевики собираются освободить

Председатель политсовета партии "Оппозиционный блок - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что провел прямые переговоры с главарями боевиков по освобождению четырех украинских военнопленных.

Служба безопасности Украины не имеет официальной информации в отношении лиц, которых боевики собираются вернуть на неоккупированную территорию.

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Об этом СБУ сообщает в Facebook.

"Вместе с тем мы готовы к встрече на родной земле всех украинцев, находящихся в плену боевиков и считаем это позитивом", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, председатель политсовета партии "Оппозиционный блок - За життя" Виктор Медведчук заявил, что сегодня в Минске провел прямые переговоры с главарями боевиков с целью освобождения четырех украинских военнопленных.

Ранее сегодня, 27 июня, российские СМИ написали, что завтра в Минске боевики передадут Медведчуку четырех пленных украинцев.

Соратник Медведчука Вадим Рабинович назвал их имена.

По словам Рабиновича, боевики намерены освободить Эдуарда Михеева, которого боевики "ЛНР" задержали в 2017 году и незаконно приговорили к 12 годам лишения свободы, а также трех военнослужащих ВСУ: Якова Веремейчика, взятого боевиками "ЛНР" в плен 25 мая 2018 года, Дмитрия Великого, взятого в плен 11 сентября 2016 года и приговоренного к 15 годам лишения свободы, Максима Горяинова, взятого боевиками "ДНР" в плен 22 мая 2019 годаи и незаконно приговоренного к 15 годам лишения свободы.