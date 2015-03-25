Савченко настаивает на своем праве лично участвовать в заседании суда 26 марта

Украинская летчица и народный депутат Надежда Савченко настаивает на своем праве лично участвовать в завтрашнем заседании Бассманного райсуда Москвы.

Об этом говорится в заявлении Савченко, составленном сегодня и обнародованом ее адвокатом Марком Фейгиным в Twitter.

«Желаю лично участвовать в судебном заседании 26.03 2015 г. в Басманном районном суде г. Москвы по рассмотрению жалобы моего защитника Новикова И.С. на постановление по соединению уголовных дел», - заявляет Савченко.

Сегодня Надежда Савченко также попросила обнародовать своё заявление по поводу завтрашнего суда в Басманном pic.twitter.com/tLmbFiqInq — Mark Feygin (@mark_feygin) March 25, 2015

Она пишет, что в ходе судебного заседания желает лично «заявлять отводы, ходатайства, делать заявления». «В случае моего недоставления в суд прошу слушания отложить. Даю поручение моим адвокатам без моего присутствия в заседании не участвовать», - подчеркивает Савченко.

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Как сообщал УНИАН, Савченко была похищена боевиками на Донбассе летом 2014 года, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов. По данным защиты, она не могла быть причастной к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

26 октября 2014 года на внеочередных парламентских выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина». Верховная Рада делегировала ее в ПАСЕ.

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15 декабря Савченко объявила голодовку.

В конце января этого года российские следователи сообщили Савченко об открытии против нее нового уголовного дела - о незаконном пересечении границы.

25 февраля Московский городской суд признал законным решение Басманного суда Москвы о продлении ареста Савченко до 13 мая.