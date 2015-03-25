Сегодня в Украину самолет США доставит десять броневиков "Хаммер"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.

"Сегодня в Украину прибывают 10 автомобилей "Хаммер". Это военная помощь США нашей стране. Всего в Украину должно поступить 230 американских автомобилей", - сказал Лысенко.

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По его словам, во встрече груза примет участие президент Украины Петр Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что государственный концерн "Укроборонпром" в ближайшее время оснастит закупленные по заказу Министерства обороны бронеавтомобили Saxon танковыми пулеметами КТ-7,62. Часть машин могут быть переоборудованы в санитарные версии.