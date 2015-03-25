Сегодня в Украину самолет США доставит десять броневиков "Хаммер"
13:36, 25 марта 2015Общество
2373
Сегодня в Украину из США прибывает самолет с 10 военными бронированными автомобилями "Хаммер".
Всего в Украину должно поступить 230 автомобилей / flickr.com/photos/jeepersmedia
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.
"Сегодня в Украину прибывают 10 автомобилей "Хаммер". Это военная помощь США нашей стране. Всего в Украину должно поступить 230 американских автомобилей", - сказал Лысенко.
Читайте такжеУкраинские военные провели тест-драйв американских броневиков Humvee (видео)
По его словам, во встрече груза примет участие президент Украины Петр Порошенко.
Напомним, ранее сообщалось, что государственный концерн "Укроборонпром" в ближайшее время оснастит закупленные по заказу Министерства обороны бронеавтомобили Saxon танковыми пулеметами КТ-7,62. Часть машин могут быть переоборудованы в санитарные версии.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter