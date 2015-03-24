В Севастополе признали, что зарплаты бюджетников уменьшились на треть

Об этом заявила "сенатор" от Севастополя Ольга Тимофеева.

По словам Тимофеевой, проблема с выплатой заработной платы бюджетникам стоит «особенно остро», сообщает Крым.Реалии.

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«В отчетах правительства этого не увидишь – там все в порядке, но на самом деле бюджетники получают зарплату на 30-40 процентов ниже заработной платы III-IV квартала 2014 года. Это нарушает права этих сотрудников», – сообщила Ольга Тимофеева.

По ее мнению, это происходит из-за ошибок при расчете методики заработных плат.

«Нужно проводить анализ, чтобы выяснить, почему это произошло и не с позиции, кого быстрее «пригласить на гильотину», а как исправить ситуацию», – добавила "сенатор".