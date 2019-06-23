Наблюдатели назвали количество участников Марша равенства

В центре Киева проходит Марш равенства – мирное шествие за права человека для ЛГБТ-сообщества.

По оценкам наблюдателей, в Марше равенства в Киеве принимают участие более 6,3 тыс. лиц.

Об этом говорится в сообщении организации "Озон" в Facebook, которая проводит независимое наблюдение во время Марша равенства.

Читайте такжеНационалисты собрались в центре города в противовес участникам Марша равенства (фото, видео)

Так, по данным наблюдателей, по состоянию на 10:00 согласно подсчетам кликерами на рамках, через которые проходили участники, их общее количество составляет 6 тыс. 300 человек.

Как сообщал УНИАН, в центре Киева проходит Марш равенства – мирное шествие за права человека для ЛГБТ-сообщества. В Марше представлены различные организации, а также здесь есть военные из ЛГБТ-сообщества.

Полицейские задержали 9 человек, планировавших провокации на Марше равенства. Задержанные в возрасте от 18 до 48 лет. Им грозит от трех до семи лет заключения.