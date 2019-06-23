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Наблюдатели назвали количество участников Марша равенства

11:05, 23 июня 2019
Общество
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В центре Киева проходит Марш равенства / фото УНИАН

Об этом говорится в сообщении организации "Озон" в Facebook, которая проводит независимое наблюдение во время Марша равенства.

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Так, по данным наблюдателей, по состоянию на 10:00 согласно подсчетам кликерами на рамках, через которые проходили участники, их общее количество составляет 6 тыс. 300 человек.

Как сообщал УНИАН, в центре Киева проходит Марш равенства – мирное шествие за права человека для ЛГБТ-сообщества. В Марше представлены различные организации, а также здесь есть военные из ЛГБТ-сообщества.

Полицейские задержали 9 человек, планировавших провокации на Марше равенства. Задержанные в возрасте от 18 до 48 лет. Им грозит от трех до семи лет заключения.

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Новость в сюжете: Марш равенства-2019 в Киеве
Теги: #Киев#Марш равенства за права ЛГБТ в Киеве#марш равенства