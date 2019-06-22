В Харькове прошел митинг в поддержку грузинского народа (фото)

Люди держали украинские и грузинские флаги и плакаты «Украина и Грузия вместе», «Руки прочь от Украины и Грузии».

Участники акции протеста возле Генерального консульства Российской Федерации в Харькове выразили поддержку грузинскому народу.

Как пишет MediaPort, в акции вечером 21 июня приняли участие около 50 человек. Люди держали украинские и грузинские флаги и плакаты «Украина и Грузия вместе», «Руки прочь от Украины и Грузии».

Как сообщал УНИАН, протесты в Грузии вспыхнули 20 июня после того, как на сессии Межпарламентской ассамблеи православия место спикера грузинского парламента занял депутат российской Госдумы Сергей Гаврилов.

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Правоохранители применили силу против протестующих, которые вышли к парламенту в Тбилиси.

Впоследствии спикер парламента Грузии ушел в отставку.

Протестующие требуют также отставки главы МВД.

Президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям полеты в Грузию.