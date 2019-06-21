Киевский суд постановил, что Россия должна выплатить более 1 миллиона гривень украинской журналистке

Объединение «Сила права» подчеркивает, что для обеспечения выплат по таким искам уже арестовано более 3,5 миллиардов долларов, которые принадлежат Российской Федерации.

Соломенский районный суд города Киева постановил взыскать с России более одного миллиона гривень в пользу украинской журналистки и общественной активистки Анны Андриевской. Соответствуйщий иск Андриевская подала в суд по программе объединения «Сила права».

Об этом сообщается на сайте объединения.

«Команда «Силы права» в Соломенском районном суде города Киева помогла журналистке Анне Андриевской получить решение о взыскании с РФ в ее пользу компенсации за моральный ущерб в размере 1 043 778, 47 грн (один миллион сорок три тысячи семьсот семьдесят восемь гривен 47 копеек)», – говорится в сообщении.

Объединение «Сила права» подчеркивает, что каждый гражданин Украины пострадал из-за агрессии Российской Федерации против Украины и имеет право на компенсацию. На сайте объединения сообщается, что для обеспечения выплат по таким искам уже арестовано более 3,5 миллиардов долларов, которые принадлежат Российской Федерации.

Ранее стало известно о том, что «Сила права» Андрея Сенченко планирует объединиться на парламентских выборах с общественным движением «Спільна справа», которое возглавляет Александр Данилюк. Цель объединения - формирование коалиции вокруг 5 принципов, среди которых недопустимость капитуляции и российского реванша, готовящихся с целью снять с РФ ответственность за агрессию.