Театр, отель и музей: истории Украинского дома в Киеве (видео)

200 лет назад на месте Украинского дома стоял первый в Киеве театр.

Зеленский перед выборами обещал, что планирует переезжать из АП на Банковой. Мол, там сами стены "пропитаны" негативом и коррупцией. Вчера стало известно, что новым "офисом Президента" станет Украинский дом.

Это величественное пятиэтажное здание в сердце столицы, на Крещатике. 200 лет назад на этом месте стоял первый в Киеве театр. В 1851 году театр снесли и на том месте построили трехэтажный отель Европейский. Отель простоял вплоть до 1982 года, пока там не построили Украинский дом, как филиал музея Ленина.

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Сегодня он чаще всего использовался для выставок, концертов и ярмарок. Также в здании своего времени располагались прокуратура и отделение милиции.

Общая площадь Украинского дома превышает 17 тысяч квадратных метров. Здание просторное, в нем есть большой концертный зал, фуршетная зона и много места для офисных помещений. Вместе с тем, рядом со зданием не хватает паркингов. В архитектурном ансамбле является большой фонтан,который, правда, давно не работает.

Рядом расположены два немалые парки – Владимирская горка и Мариинский. Нынешнюю Администрацию Президента на Банковой планируют превратить в крупный музей.