Одесский активист Михайлик заявил, что правоохранители хотят "слить" дело о покушении на него

По словам Михайлика, дело передали из Киева обратно в Одессу.

Лидер Одесской городской организации партии «Сила людей» Олег Михайлик, который в сентябре 2018 года в центре Одессы получил тяжелое огнестрельное ранение, заявляет, что правоохранители хотят «слить» дело о покушении на него.

Об этом Михайлик заявил в видеообращении, опубликованном в Facebook.

Он утверждает, что несколько дней назад генпрокурор Юрий Луценко подписал постановление о передаче дела из Киева обратно в Одессу.

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«Дело передали в Одессу, чтобы снять с себя всю ответственность за полный провал и просто «слить» это дело. Отвечать за этот провал будет какой-то прокурорчик или следователь в Одессе, которого сделают козлом отпущения», - заявил активист.

Михайлик подчеркнул, что стреляли в него буквально в 100 метрах от отдела полиции. По его мнению, киевская власть знает, кто стоит за покушением.

Также активист заявляет, что до передачи материалов в Киев расследование в Одессе саботировалось, факты подтасовывались и терялись».

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«С момента покушения прошло 10 месяцев, в Германии вытащили из моего легкого застрявшую пулю, но результатов расследования нет... Мы с адвокатом Вадимом Оксютой лично общались с генпрокурором Юрием Луценко, и он уверял, что это преступление будет расследовано. И даже передал дело (в декабре 2018 года - УНИАН) в Главное следственное управление под надзор Генпрокуратуры и под свой личный контроль», - отметил активист.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября 2018 года в центре Одессы на Михайлика было совершено покушение. Он получил проникающее огнестрельное ранение в плечо и в область грудной клетки.

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По подозрению в покушении правоохранители задержали трех граждан Грузии. Суд арестовал без права внесения залога, но позже изменил меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест одному из арестованных - Торнике Нагладзе (Герасин) - инвалиду первой группы. Задержанные своей вины не признают.

11 января 2019 года во время операции в Германии с тела Михайлика вытащили пулю, которая застряла в легком. Она должна была стать основным вещественным доказательством, и активист настаивал, чтобы экспертизу провели в Германии. В Одессу Михайлик вернулся в начале февраля.