Спасибо за жизнь в городе, где нет войны: в рамках акции благодарности военным и ветеранам появилось новое трогательное видео

Новое видео в рамках кампании «Завдяки тобі» показывает документальную историю одного из лучших скейтеров Украины Юрия Коротуна, который рассказывает о своей жизни в городе, где нет войны.

Активисты общественного движения «Завдяки тобі» представили новый документальный видео-ролик, которым призывают присоединиться жителей всей Украины к кампании благодарности военным и ветеранам.

«В Украине сейчас живут сотни тысяч бывших военнослужащих. Большинство из них возвращаются со службы и буквально «растворяются» в обществе со своим тяжелым опытом. Их опыт часто обесценивается», - отмечает координатор проекта Артем Хорунжий. – «Общество не замечает ветеранов, а ветеранам сложно самостоятельно адаптироваться к мирной жизни. Мы бы хотели рассказать как можно большему количеству людей о жесте уважения - приложенной руке к сердцу, который можно использовать при встречи с военными и ветеранами как способ выразить благодарность. Нашей целью является создание традиции благодарности в Украине», - добавляет он.

Как отмечают координаторы движения, новое видео показывает документальную историю одного из лучших скейтеров Украины 22-летнего Юрия Коротуна, который рассказывает о своей жизни в городе, где нет войны. Благодаря тому, что в Киеве мирная и спокойная жизнь, он может заниматься любимым делом и делать уникальные скейтерские трюки, которые никто в Украине еще не делал. Режиссером и оператором-постановщиком видео выступил Денис Дужник.

Отметим, Национальная кампания благодарности военным и ветеранам «Завдяки тобі» началась в августе 2018 года публикацией в соцсетях и на телевидении первого видеоролика, который объяснял суть жеста. Тогда к ней уже присоединились Сергей Жадан, Андрей Хлывнюк, Ярмак, Юрий Макаров, Роман Винтонив, Осман Пашаев, Римма Зюбина, Саша Кольцова, Виталий Дейнега, Антон Слепаков, Джамала и другие.