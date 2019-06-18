Кличко просит очевидцев дать показания против автохама, заехавшего на пешеходный мост (фото)

Патрульные продолжают искать очевидцев этого инцидента.

Мэр Киева Виталий Кличко поблагодарил неравнодушных киевлян, которые помогли найти водителя, заехавшего на новый пешеходно-велосипедный мост, и призвал очевидцев дать полиции показания относительно инцидента.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook. «Друзья! Относительно дикарей на авто, которые «додумались» заехать на нем на наш пешеходный мост. Спасибо всем неравнодушным киевлянам, пользователям сети, кто отреагировал и помог выявить этих «любителей прекрасного». Я сразу переслал фото, обратился к патрульной полиции Киева. Правоохранители уже установили личность владельца авто и место его фактического нахождения, а также – где сейчас есть автомобиль», – написал мэр столицы.

Также он сообщил, что патрульные продолжают искать очевидцев этого инцидента.

«Сейчас патрульные устанавливают всех, кто мог быть очевидцами правонарушения, и просят обратиться в службу 102, чтобы помочь своими объяснениями привлечь нарушителя к ответственности. Спасибо патрульным полицейским! Спасибо неравнодушным киевлянам! Это – наш город, и нам о нем заботиться!» – резюмировал Виталий Кличко.

Напомним, 17 июня в интернете распространили фото автомобиля «Мерседес», который заехал на новый пешеходно-велосипедный мост в центре столицы. Факт такого грубого обращения с объектом, который уже успели полюбить киевляне и гости города, вызвал чрезвычайное негодование жителей столицы.