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У "стеклянного" моста в Киеве возникла новая проблема (фото)

12:40, 18 июня 2019
Общество
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Так сейчас выглядит велодорожка / фото: Богдан Бурьяненко

На велодорожке пешеходного моста над Владимирским спуском нанесли постоянную пластиковую дорожную разметку. Однако разметка отличается от той, которую планировали в проекте.

Об этом сообщают в общественной организации «Киев - велосипедный город».

Разметку для велосипедистов сделали односторонней.  При этом в документации проекта и его визуализации на дорожке указаны две полосы движения, разделенные пунктирной линией. Это позволило бы пропускать велосипедистов в обоих направлениях. 

А так она должна была выглядеть, согласно проекту / фото: Київ - Велосипедне Місто
фото: Київ - Велосипедне Місто

Как сообщал УНИАН, новый пешеходный мост в Киеве треснул через сутки после открытия.

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Теги: #Киев#мостпогода в Киеве