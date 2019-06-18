У "стеклянного" моста в Киеве возникла новая проблема (фото)
12:40, 18 июня 2019Общество
935 0
Разметку для велосипедистов сделали односторонней.
Так сейчас выглядит велодорожка / фото: Богдан Бурьяненко
На велодорожке пешеходного моста над Владимирским спуском нанесли постоянную пластиковую дорожную разметку. Однако разметка отличается от той, которую планировали в проекте.
Об этом сообщают в общественной организации «Киев - велосипедный город».
Разметку для велосипедистов сделали односторонней. При этом в документации проекта и его визуализации на дорожке указаны две полосы движения, разделенные пунктирной линией. Это позволило бы пропускать велосипедистов в обоих направлениях.
А так она должна была выглядеть, согласно проекту / фото: Київ - Велосипедне Місто
фото: Київ - Велосипедне Місто
Как сообщал УНИАН, новый пешеходный мост в Киеве треснул через сутки после открытия.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter