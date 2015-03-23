Запорожская 23 отдельная бригада пополнилась 80 добровольцами

Сегодня 80 добровольцев приняли присягу на верность украинскому народу. Подчеркиваю - добровольцев. Это пример для всей страны, и мы вами очень гордимся. Вы - лучшие сыны запорожской земли. Обещаю, пока вы будете нести службу, мы будем работать день и ночь для того, чтобы обеспечить вас и страну всем необходимым. Слава Украине!» - сказал Валентин Резниченко, выступая перед бойцами.

Руководитель региона заверил, что со стороны властей будет сделано все необходимое, чтобы помогать военным защищать страну.

Командир бригады, полковник Андрей Каргаев сообщил, что всего во время четвертой волны мобилизации в бригаду попадет более 800 новобранцев.

«Их основная миссия - выполнение задания в зоне АТО и несения службы в Запорожской области на блокпостах и на особо важных объектах. Все проверены по состоянию здоровья, нет ранее судимых, много ребят имеют высшее образование», - рассказал командир бригады.